Россия предоставит твёрдые гарантии и юридическое прикрытие крупным инвесторам в Крыму

05.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Минэкономразвития РФ предлагает создать в Крыму особый режим защиты от санкций. Речь идет о появлении особых административных районов в дополнение к особой экономической зоне. Главным преимуществом станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России для защиты от западных санкций. В министерстве считают, что новшеством воспользуются компании, которые уже попали под ограничения.

О том, как будет обеспечиваться режим конфиденциальности в интервью телеканалу «Вместе» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порядок ведения реестра будет осуществляться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. И сведения о государственной регистрации права собственности будет предоставляться только ограниченному кругу субъектов. В процессе дальнейшей проработки закона будут предусмотрены дополнительные государственные гарантии», – сказала Ковитиди.

Потенциальные инвесторы могут вести бизнес исключительно на территории полуострова, а инвестиции должны составлять не менее 150 млн рублей суммарного капиталовложения.

«Если мы будем говорить о развитии гостиничного бизнеса, санаторно-курортной сферы, то это не большие деньги. Вообще все условия, которые сегодня подготовлены, чтобы инвестор мог зайти в Крым, они достаточно реальны. Когда мы обсуждали законопроект, связанный со свободной экономической зоной, мы остановились на 3 млн рублей для того, чтобы можно было привлечь малый и средний бизнес. Никаких ограничений для того, чтобы стать участником дополнительной системы преференций, которая создается созданием этих специальных административных районов, не существует», – сказала Ковитиди.