«Россия предоставляет украинцам гражданство РФ, Киев – артналёты» – Затулин

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Новости Украины

Гражданам Украины, которые хотят получить паспорт России, грозит 15-летний тюремный срок. Если Киев физически не может дотянуться до этих людей, ВСУ подключают тяжёлую артиллерию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня вполне объективный показатель тот факт, что на Украине обсуждается 15-летний тюремный срок для тех, кто захочет взять российское гражданство. Ведь о чем это говорит? О панике говорит. Потому что все, что делают те люди, которые хотят, между прочим, не выходя из украинского гражданства, оставаясь гражданами Украины, обрести еще паспорт России, они хотят найти себя в новых условиях – жить, выживать… они не хотят воевать, они хотят существовать. И вот это «замечательное демократическое государство» Украина, на поддержку которой устремился Западный мир, под аплодисменты этого Западного мира, запрещает своим собственным гражданам вообще искать чье-либо гражданство и грозит в этом случае 15-летней тюрьмой», – сказал Затулин.

Он отметил, что в данный момент Киев уже уничтожает артналётами пока ещё граждан Украины, которые хотят получить российский паспорт, – на Донбассе и на освобождённых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

«А до этого первой реакцией на указ Путина о том, чтобы разрешить гражданам Украины, в независимости от того где они живут, по упрощенной схеме, быстро, без проволочек, получать российское гражданство, первая реакция министра иностранных дел этой «славной страны» состояла в том, что нам надо больше тяжелого вооружения. Для того чтобы убить тех самых украинцев, которые хотят стать гражданами РФ. Их и убивают. Убивают как в Донецке и Луганске с помощью этих налетов, так и на территориях, которые за пределами – в Херсонской области, Запорожской, Харьковской. Там везде, где уже нога украинского солдата не стоит. Там, где находятся российские войска и ополчение ДНР и ЛНР», – заключил депутат.