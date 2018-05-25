25.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Россия предотвратила две аварии на украинских АЭС

В прошлом году Российская Федерация дважды спасла Украину от аварии на атомных электростанциях. Об этом в эфире TOPINFORM заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, речь идет о аварийных ситуациях на дву АЭС, связанных с использованием топлива американской компании «Вестингхауз».

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«Вы знаете, что у нас зависимы энергосистемы? Вы знаете, что в прошлом году были две аварии на Южноукраинской и на Запорожской атомных электростанциях, связанных с «Вестингхаузом»?

И если бы не параллельные энергосистемы, был бы кризис. Вы вообще понимаете, что у нас перетоки. Они сняли критическую нагрузку. Если бы Россия хотела погубить Украину, то они бы просто отключили энергосистему и нам был бы конец», – заявил Червоненко.