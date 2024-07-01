Россия предпринимает действия по предотвращению Третьей мировой – генерал Пуликовский

Максим Столяров.  
01.07.2024 20:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Весь мир готовится к Третьей мировой войне, и в этой ситуации Россия заранее наращивает свою силу, чтобы враги побоялись нападения.

Об этом в эфире телеканала «Краснодар» заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Весь мир готовится к Третьей мировой войне, и в этой ситуации Россия заранее наращивает...

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«Об этом никто не говорит, но идёт подготовка к Третьей мировой войне. Это очень и очень реально. Взять нашу сторону, или сторону наших противников.

Мы сейчас показали, что очень быстро смогли восстановить систему нашего ВПК, который оказался очень быстро отмобилизован. Мы не потеряли свои предприятия, заводы, специалистов, мы наращиваем военную экономику», – подчеркнул генерал.

«В военном искусстве есть всего два приёма – как добиться победы. Первый – уничтожить противника, имея более сильную армию. Второй приём – создать такие Вооружённые силы, чтобы враг отказался от своих намерений, чтобы он не пошёл, понимая, что всё равно не победит. И такие случаи были в военной истории.

И с нашей стороны сейчас проводится работа, чтобы не допустить большой крупной войны, показать нашим противникам свою силу и мощь. Показать и на переднем крае, где идёт прямое противостояние, и показать возможности нашей экономики. Чтоб они поняли, что воевать с Россией бесполезно.

А вероятность большой войны на сегодняшний день присутствует. И мы должны быть к ней готовы», – подытожил он.

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