Россия прекращает авиасообщение с Грузией

21.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», предусматривающий временное прекращение авиасообщения с Грузией.

Соответствующий текст указа был опубликован на официальном сайте президента России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего Указа, воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», – говорится в документе.

Также российскому правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ своих граждан, временно находящихся на территории Грузии.