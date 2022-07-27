Россия пресекла планы Украины получить оружие морем

27.07.2022  12:16 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Созданный вместе с представителями РФ в Стамбуле совместный координационный центр, отвечающий за прозрачность перевозок зерна из подконтрольных Украине портов, исключит доставку оружия киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Созданный вместе с представителями РФ в Стамбуле совместный координационный центр, отвечающий за прозрачность перевозок...

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«Украина изначально была против СКЦ, точнее против того, чтобы в нем присутствовали российские представители. Появление наших экспертов в СКЦ исключает незаконную перевозку оружия в украинские порты под прикрытием вывоза зерна. Изначально украинцы хотели, чтобы контролем судового трафика занимались либо представители Турции, либо ООН.

Наверняка за этим стояло желание каким-либо способом начать перевозки крупных партий западноевропейского или американского оружия по Черному морю. Морской транспорт для этого очень удобен, так как позволяет перевозить большие объемы грузов, а в трюмах сухогрузов легко спрятать даже габаритную технику», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, вошедшие в СКЦ российские офицеры ВМФ смогут быстро наладить контроль морских перевозок на должном уровне и не допустят использования этого пути для поставок зарубежного оружия на Украину.

Кроме того, отмечается, что ответственное выполнение предусмотренных документами договоренностей станет вкладом в обеспечение мировой продовольственной безопасности.

«Украина дает около 1% зерна в мире. Конечно, в глобальном масштабе это небольшие цифры, но многие страны Азии и Африки его ждали, просили Россию поспособствовать быстрейшим его поставкам на рынок», – говорит Орджоникидзе.

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