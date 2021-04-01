Россия, превращаемая в Запад

28.04.2021, Москва, Платон Беседин

Новости – странные новости – пошли кучно. И в них есть своя, причудливая, логика. Озвучу.

На днях актриса Елена Проклова явила миру правду – то, как она её видит и понимает – о сексуальных домогательствах со стороны известного актёра. Тот приставал к Елене, когда актрисе было 15 лет. К чести Прокловой, она не назвала имён. Впрочем, медиа, давно подсвеченные жёлтым, сами решили за неё и заявили, что речь шла об Олеге Табакове.

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Тут не стоит, на самом деле, швырять в Проклову непотребным мусором. Не исключено, что приставания и склонения к сексу действительно были. Они и в жизни случаются регулярно, а кинематографическом бизнесе грязь – дело естественное. К сожалению.

Вот только для чего Проклова вспомнила о харрасменте (не обойтись без модного словечка) именно сейчас? Когда человек уже в могиле. Или не хотела ломать ему жизнь? Ведь и фамилию не назвала. Не то что, к примеру, «любовницы Караченцова», когда-то наводнившие экраны. Но всё равно для чего, Елена? Или деньги от программы «Секрет на миллион», где и прозвучало обвинение?

А вот ещё новость из мира кино. На Московском международном кинофестивале – лента «Жар-птица». Я не из тех, кто «Пастернака не читал, но осуждаю», потому не в силах и не в праве оценивать, в полной мере, данную работу. Однако информация о ней настораживает и даже пугает.

Дембель Сергей, планирующий жениться после армии, встречает сослуживца и идёт с ним на балет. И то ли воспоминания о портянках, то ли мальчики в колготах действуют на бойца так, что он влюбляется. Да, вы правильно поняли – влюбляется в бывшего сослуживца. Забавно, что фильм снял эстонский режиссёр, а главные роли сыграли британец и украинец. Согласитесь, есть в этом что-то бестолково-сюрреалистическое, точно дешёвое ролевое кино.

И до кучи ещё одна новость. Коротенькая. Даша Навальная выступит на Женевском форуме по правам человека. Напомню, что ранее её отец – Алексей – был удостоен Премии мужества Женевского форума по правам человека. И тут у меня возникает лишь один вопрос: будет ли это столь же ярко, как и явление Греты Тунберг?

Три новости, прошедшие вместе. Не находите между ними ничего общего? Не напрашиваются ли соответствующие выводы? Как по мне, всё это дурно пахнет трендовыми историями. Вот вам – харрасмент. Вот вам – слёзная киноистория о сексуальных меньшинствах, да ещё и в антураже советской армии. А вот вам – бесстрашная девушка, идущая против тоталитарной системы. Собственно, это всё то, чем кормят Запад, а вместе с ним и планету много-много лет. И те едят, и те давятся. А теперь подобное пробуют на нас – эффективно ли? Мы пока морщимся, отторгаем, но окно Овертона, как известно, приоткрывается постепенно, миллиметр за миллиметром. Пока подобное воспринимается народом, людьми (при всей абстрактности данных понятий) как блажь, как причуда.

И вот тут начинается самое интересное. Либо западные махинаторы не учли истинных настроений в России, что с ними случается; несовершенны. Либо всё же операция по вживлению чуждых историй пройдёт успешно – и люди проникнутся, а после и начнут каяться. А ведь именно с навязанного и фальшивого покаяния и начинается, в нашем случае, катастрофа. Восьмидесятые и девяностые – тому лучшее и печальное подтверждение.