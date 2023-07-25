Россия превращается в монополиста зернового рынка, вытесняя Украину

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Россия вытесняет Украину с мирового рынка зерна, превращаясь в монополиста в черноморском регионе.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Livе» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Россия и Турция могут на двоих распределить эту роль и поставлять зерно в страны Африки и Ближнего Востока.

«Задача России более масштабная в данном случае – это вообще выдавить Украину с рынка зерна, компенсировать то, что останется в Украине и не будет вывезено по экспортным контрактам, компенсировать российским зерном африканским странам, даже по льготной цене и показать, какие они милосердные, как они беспокоятся, чтобы не было голода и так далее. Дальше – переориентировать, Китай, чтобы переориентировался с украинской кукурузы и зерна на российское зерно, и сейчас уже пошла эта работа, и вообще сделать Россию чуть ли не монополистом экспорта зерна по Черному морю. Предложить Турции еще зерновой хаб – они газовый хаб предложили, теперь – чтобы занималась Турция и Россия вдвоем экспорта зерна в страны Ближнего Востока: на Египет, на Катар, на другие арабские страны и дальше уже на Африку. Вот и все, а Украину оставить в стороне», – заявил Карасев.

В свою очередь деловое издание «Коммерсант» обращает внимание, что на мировом рынке российское зерно начало дорожать.

«Цены на пшеницу на мировых биржах переживают новый всплеск после атак на дунайские порты, угрожающих поставкам продовольствия с Украины после остановки зерновой сделки. Стоимость российской пшеницы, выросшая на прошлой неделе с $230 до более чем $240 за тонну, может увеличиться до $250–260 за тонну. Ожидается, что в текущем сезоне экспорт пшеницы из России установит новый рекорд. Участники рынка рассчитывают переложить биржевой рост в стоимость контрактов», отмечается в публикации.