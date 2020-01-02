Россия превратила Крым в мощнейший ударный кулак и оборонительную крепость в регионе – киевский эксперт

02.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия создала в Крыму полностью боеспособную группировку войск, которая может обеспечить защиту южных рубежей РФ.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США Радио Свобода заявил украинский военный эксперт Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Белескова, кроме того, группировка войск в Крыму может быть резко усилена за счет переброски дополнительных сил.

«В Крыму уже давно, в принципе, создана мощная межвидовая группировка сил, которая способна выполнять задания как обороны, так и наступления.

В принципе, Крым после оккупации был приоритетом по перевооружению. Условно говоря, современные системы, те же системы ПВО, шли в Крым раньше, чем они оказались в других округах…

Объяснение такое, что Крым – один из главных приоритетов. Если посмотреть на географию, посмотреть на то место, которое занимает Крым, он на самом деле прикрывает основную часть и, скажем, материковую Россию с важного южного и юго-западного стратегического направления…

Группировку в Крыму нельзя отдельно рассматривать, она уже полностью интегрирована в Южный военный округ и, вообще, в Вооруженные Силы – и, как следствие, россияне могут наращивать это присутствие, то есть, перебрасывать силы, особенно это касается авиации, которая является самой мобильной.

Ну и, понятно, открытие Крымского моста тоже позволяет сухопутные подразделения перебрасывать в случае необходимости.

Хотя, на те задания, которые могут возникнуть, уже той группировки, которая есть, наземная, ее уже хватит», – заявил Белесков.