Россия превратила массу мобилизованных в подготовленных бойцов – генерал ВСУ

Украинские власти допустили ошибку, когда начали убеждать общество в слабости российской армии.

За полгода Россия хорошо обучила своих мобилизованных и превратила их из человеческой массы в подготовленных воинов.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Кривоноса, уровень подготовки украинских военных недостаточный.

«При том уровне потерь, который мы имеем, мы должны беречь каждого солдата. Чтобы сберечь каждого солдата, мы должны этого солдата подготовить, но должны подготовить того сержанта или офицера, который им будет командовать. Это самое главное. И нужно изменять в мозгах определенных людей, что людей нужно беречь, что перед тем, как дать команду вперед, ты должен правильно все продумать, правильно обеспечить выполнение приказа, и только потом уже непосредственно давать команду вперед. Это – проблемы, которые нужно решать», – сказал генерал.

«К сожалению, мы в человеческом потенциале уступаем России, это прекрасно понятно. Они могут использовать своих людей в качестве мясного вала, но даже они очень быстро учатся. Очень большой ошибкой было, когда в прошлом году начала формироваться в сознании обычных украинцев, особенно тех, кто любит смотреть «зеленый телемарафон», что против нас воюют, как кто-то говорил, «чмобики». Я не призываю поднимать уровень возможности врага, я просто призываю к тому, что нужно трезво смотреть на вещи. Они за то время, когда первая волна мобилизации была призвана, на весну и начало лета подготовили из той человеческой массы, которая пришла, достаточно неплохих воинов. Как показывает ситуация, они достаточно успешно воюют на российско-украинском фронте», – заявил Кривонос.