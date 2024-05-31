Россия превратит в пустыню Старую Европу – Сивков

Анатолий Лапин.  
31.05.2024 16:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Россия обладает таким количеством тактического ядерного оружия, которое позволяет ей превратить в пустыню европейский континент.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обладает таким количеством тактического ядерного оружия, которое позволяет ей превратить в пустыню европейский...

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По мнению эксперта, переход к ядерному конфликту возможен в случае если Запад введет обычные войска на Украину и они потерпят там поражение.

«Штаты отчетливо понимают, что Россия, если дело дойдет до столкновения с Соединенными Штатами, у нас тактического ядерного оружия около трех тысяч боеголовок, – этого достаточно, чтобы полуостров под названием старая Европа превратился в мертвую пустыню… полностью. Там на каждую страну по 300 ядерных припасов получается с нашей стороны. Этого достаточно, чтобы не было такого понятия, как Франция, Испания, Британия, Германия. Этого достаточно…», – отметил он.

«Как возможен переход в ядерную фазу, могу сказать очень четко – они введут свои войска, начнут проводить воздушную операцию наступательную, европейцы. Силенок и опыта, как у американцев, у них нет – это показывала даже Ливия, европейцы без американцев ничего не могли сделать с Муамаром Каддафи. Как только появлялся американский авианосец, так у них что-то получалось, как он уходил – опять у них шло наперекосяк. Они понесут огромные потери в воздухе и потом им ничего другого не останется, как перейти к применению тактического ядерного оружия. Мы ответим – вот, собственно, все», – заключил Сивков.

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