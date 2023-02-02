Россия приберегает «Кинжалы» для НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ракеты «Кинжал», которые стоят на вооружении российской армии, нужны ей не для ударов по территории Украины, а для уничтожения сверхзащищенных объектов НАТО.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Старикова, усиление совместной группировки войск, которая находится на территории Белоруссии, связано не с украинским кризисом, а с вероятным противостоянием ВС РФ и НАТО.

«Что такое ракета «Кинжал»? Это гиперзвуковая ракета. Она предназначена для уничтожения больших кораблей, начиная от эсминца, крейсера и авианосца – это раз. Второе – это для использования в космической войне и поражения искусственных спутников Земли, которые выполняют военную задачу. И третье – это поверхность, нанесение ударов по заглубленным командным пунктам или складам вооружения, именно арсеналов, которые именно заглубленные, которые невозможно поразить другими видами ракет. Все остальное, если кто думает, что будут бомбить Киев – это больше связано с ИПСО, чем реальное», – скзаал эксперт.

«Поэтому у них и проходят учения. У них стоит в Калининграде эскадрилья, чтобы прикрытие было с севера, в Белоруссии они поставили для прикрытия с Запада и на юге, Южный военный округ – для прикрытия с юга. Это не удары по Украине, еще раз повторяю – эти ракеты предназначены для ударов по НАТО. И Белоруссия, Республика Беларусь в их Союзном государстве и в их оборонном союзе, она не против Украины, у них заточено все против НАТО – Польши и Прибалтики. Это так называемая буферная зона перед Россией», – заявил Стариков.