«Россия придёт за всем своим. Как минимум до Днепра всё точно наше»

25.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Война с Украиной неизбежна и когда-нибудь произойдет.

Об этом в эфире youtube-канала «Антонимы» заявил консервативный публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Однажды она будет. Она может не произойти за то время, пока мы готовимся к эфиру, потому что у войны, наряду с готовностью, есть и своя неизбежная логика. Скажем, Украина не может слишком долго по финансовым соображениям, держать вот такое количество настолько отмобилизованных, настолько готовых вооруженных сил. России тоже это дорого, но мы можем себе позволить несколько месяцев продержать армию на изготовке в поле. В Украине попросту такого бабла нет, и никто ей их не даст. Соответственно, либо это ружье выстрелит, либо его придется убрать.

Но однажды это произойдет. Потому что однажды либо Украина почувствует себя достаточно наглой без западной поддержки, чтобы попытаться решить этот вопрос силой. Этот вопрос не ограничится Донбассом, он все равно перейдет рано или поздно на Крым, и это надо понимать, а, с другой стороны, однажды все равно Россия придет за всем своим. Никогда русские не забудут о том, что как минимум до Днепра все точно наше», – сказал Холмогоров.

Он высоко оценил активность руководителя RT Маргариты Симоньян, которая настаивает на включении Донбасса в состав России.

«Для дончан она человек, который пробил им российское гражданство. Она об этом говорила-говорила-говорила, и это в какой-то момент было сделано. Соответственно, когда это прозвучало из ее уст, все тоже подумали, она будет говорить-говорить-говорить, и однажды она это сделает. Она глава нашей полуофициальной пропаганды, она полуофициальное лицо, ее слова имеют смысл», – сказал Холмогоров.