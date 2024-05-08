Россия придумала, как заставить Украину пойти на ультиматум, – Чаплыга

Российская армия возьмет Харьков в огневой мешок и создаст в Харьковской области республику, которую после инкорпорирует в состав Украины на своих условиях.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, уже идет подготовка к реализации этого сценария.

«Идея в том, чтобы где-то, в какой-то точке прорвать линию фронта, – прорвать с помощью КАБов и так далее, потому что под ударами этих мощных бомб, какие бы ни были укрепления, они все равно рассыпятся в прах… Русские готовятся прорвать, после чего, судя по всему, – и об этом сообщают представители нашего энергетического ведомства, что они готовятся к массированному удару по энергетическим объектам. Насколько я понимаю, концепция такая, что они хотят, прорвав в одной точке фронт, хотят устроить блекаут полный. После этого, укрепив группировку, которая планирует через Сумы пройти сверху, обойти Харьков, они хотят взять Харьков в мешок…

Они хотят поставить Украину в такую ситуацию, когда она вынуждена будет пойти на переговорный процесс. В итоге переговорного процесса они хотят получить что-то, чтобы вместо бывшего ОРДЛО, которое они присоединили сейчас к себе, они хотят создать подобие ОРДЛО со столицей в Харькове для того, чтобы не признавать независимость этого, не присоединять, но инкорпорировать в Украину для того, чтобы после ультиматума переговорного втюхать это в состав Украины и оттуда разлагать всю страну изнутри для того, чтобы получить определенный контроль над электоральными группами – раз, над юго-востоком – два и над будущим – три. В этом заключается их замысел», – заявил Чаплыга.