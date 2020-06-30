Россия пригласила корабли НАТО на крымский «Бал»

30.06.2020, Феодосия, Максим Карпенко

На фоне активизации заходов кораблей НАТО и США в Черное море российские военные в Крыму отработали поражение морской цели из берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения прошли на межвидовом полигоне боевой подготовки «Опук» на востоке Крыма.

«В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей. После обнаружения надводного корабля условного противника боевые расчёты получили сигнал на применение ракетного оружия и выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель была уничтожена.

Роль корабля условного противника выполняла надводная мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями», – говорится в сообщении.

Ранее адмирал ВМС Украины, военный эксперт Игорь Кабаненко заявил, что Киев должен требовать пересмотра конвенции Монтрё, ограничивающей сроки нахождения в Черном море военных кораблей нечерноморских государств и их тоннаж, потому что в 1936-м году, когда документ был одобрен, образовавшиеся впоследствии лимитрофы – такие, как Украина и Грузия, не подписывали конвенцию.

В последние месяцы корабли НАТО активизировали заходы в Черное море, доведя присутствие до уровня 2014-го года.