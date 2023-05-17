Россия приготовила новое оружие к неизбежной войне с НАТО – Шипилин

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Россия не использует в ходе СВО всех своих сил и некоторые образцы современного вооружения, чтобы сохранить и подготовить их для вероятного противостояния с НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический аналитик Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё самое интересное впереди. Между нами и американцами идёт игра – они стараются не показывать свои секреты, мы тоже держим это всё в тайне. Потому что, судя по всему, все готовятся к гораздо более серьёзным событиям, которые заставят нас забыть о том, что было в Мариуполе, под Харьковом, в Артёмовске и в Киеве. Мне кажется, наша вялость связана именно с тем, что мы готовимся к более серьёзным событиям. У нас, как только происходит что-то неприятное – мы ждём сразу реакции. Крымский мост разбомбили – и давайте сразу всё в кашу превратим. А для того, чтобы наносить серьёзные удары, мы должны раскрывать какое-то секретное оружие. И у меня складывается впечатление, что «Кинжал» – это всё, что мы сегодня хотим показать. И мы явно демонстрируем возможности. Причём если мы понимаем, что «Пэтриот» довольно легко уничтожается «Кинжалом», то в следующий раз они будут умнее, и будут профилактировать наши удары. К этому мы тоже должны быть готовы, в следующий раз будет сложнее», – сказал Шипилин.

Аналитик подчеркнул, что Россия пока что придерживает другое современное оружие, которое пригодится во время вероятной войны с НАТО.

«Совершенно ясно, что дальше мы готовимся к столкновению с НАТО, к войне в Европе. Мы видим ту решимость, с которой американцы бросают своих вассалов в топку войны. Начинают с украинцев, поляки поерепенятся – и тоже будут вынуждены активные действия начинать, потом румыны и остальные, кого не жалко», – подытожил он.