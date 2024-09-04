Россия прикрывает Крым ядерным зонтиком – Бортник

Анатолий Лапин.  
04.09.2024 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Россия может строить в Крыму объекты для установки современнейших ракетных систем «Буревестник», несущих ядерное оружие. Таким образом она не только ставит под прицел центральную, южную Европу и Азию, но и дает посыл Западу о том, что Крым теперь прикрыт ядерным щитом.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может строить в Крыму объекты для установки современнейших ракетных систем «Буревестник», несущих ядерное...

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«Весьма вероятно, что Россия начала строить в Крыму базу для новых ракетных комплексов, несущих ядерное вооружение. Например, для того же «Буревестника», потому что Крым – это не только об Украине. Крым – это о возможности влияния на всю южную и центральную Европу, на Кавказ, на Азию. Поэтому весьма вероятно. Мы же видели, на этой неделе начали публиковать объекты якобы для «Буревестника». Весьма вероятно, что «Буревестник» появится и в Крыму», – сказал эксперт.

«Сегодня Крым – это острие российской военной машины, непотопляемый авианосец. Сейчас этот авианосец вполне могут вооружать самыми современными ядерными средствами. И таким образом, кроме того, гарантировать неприкасаемость Крыма. Как с Белоруссией поступили. Я не исключаю, что Россия в ближайшее время может объявить или допустить утечку информации о том, что все, в Крыму ядерное оружие и только попробуйте», – заявил Бортник.

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