Россия применила на Украине новейшее лазерное оружие

16.06.2022  15:18 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия, в рамках спецоперации на Украине применяет практически весь комплекс своих вооружений, включая испытания перспективных.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия, в рамках спецоперации на Украине применяет практически весь комплекс своих вооружений, включая испытания...

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По информации Кедми, во время СВО был также задействован новейший боевой лазерный комплекс «Задира».

«Тут говорили, что НАТО испытывают свои вооружения. Россия тоже. Т14 «Армата» участвовала в боях тоже, кроме «Коалиции». Единственное, что я не слышал, что «Коалиция» участвовала в боях. Может, я пропустил. Все остальные виды вооружений участвовали. Ну, «Циркон» еще не на вооружении, поэтому еще нет.

А все остальные виды вооружений участвовали, все, даже «Задира». «Задира» – это лазерное оружие, тактическое, для того, чтобы сбивать беспилотники, артиллерийские снаряды, мины – все, что находится в радиусе их действия и по высоте, и по всему.

Лазерное оружие, очень хорошее, очень эффективное. Боевые испытания уже прошли. Когда это будет на вооружении, это будет очень и очень хорошо. Причем, «Задира» не только против ракет, снарядов и мин – оно против снайперов», – заявил Кедми.

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