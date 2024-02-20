Россия применила новую тактику и будет развивать наступление дальше – майор ВСУ

Российские войска во время боев за Авдеевку впервые применяли новую тактику поддержки сухопутных войск.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, ударная группировка дальше может быть задействована для развития успеха на нескольких направлениях.

«Я уверен на 99,9%, что эта ударная группировка российских войск, которая была использована в Авдеевке, и это они, кстати, впервые начали применять сухопутную операцию и такое сильное прикрытие с воздуха, в частности управляемые авиационные бомбы, они снова это будут делать, и я смотрю, что теперь серьезной угрозой будет Часов Яр. Это фактически даст им возможность развивать уже на Краматорско-Славянское направление давление. Конечно, они будут давить и внизу возле Авдеевки, чтобы смотреть в сторону трассы Константиновка-Покровск, но там большое расстояние, им будет не так просто, тем более, у нас там есть линия обороны, которая немножко подготовлена к достойной встрече врага, но это будет зависеть от наличного количества снарядов. Потому что кто контролирует высоту, тот контролирует большую площадь, но имея артиллерию. Если нет артиллерии, то толку с этой высоты», – сказал майор.

«Следующее направление – Лимано-Купянское, в частности я отмечаю продвижение русских выше Ямполя. Если они там закрепятся и перескочат через речки, то у нас будет достаточно тяжелая ситуация. Далее Купянск сам для них знаковый, потому что выборы Путина, Харьковская область, потом внесение в Конституцию, что Харьковская область – тоже территория России, просто Харьков пока контролируем украинскими войсками, – где-то так они будут на это смотреть, как сегодня смотрят на Запорожскую область, где Запорожье не их, или на Херсонскую область, где Херсон не их. Потому это направление также очень рискованное. Работино – серьезная история, потому что это очень серьезная высота, которая контролирует территорию аж до Вербового по левую сторону. Снова-таки, отсутствие снарядов дает возможность развивать, тем более, на этом направлении у них сосредоточено очень большое количество бронетехники и личного состава», – заявил Лапин.