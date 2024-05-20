Россия применит изощрённую китайскую тактику на Харьковском направлении – эксперт

Елена Острякова.  
20.05.2024 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 409
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Российская армия будет применять на Украине китайский метод «тысячи мелких порезов».

Об этом в интервью информагентству БелТА заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия будет применять на Украине китайский метод «тысячи мелких порезов». Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Говорить о том, что завтра или послезавтра мы вдруг начнем освобождать Харьков, я все-таки бы не стал. Здесь ряд принципиальных моментов. Готовы ли мы к боевым действиям в крупном городе – или же наш потенциал будет заключаться в том, чтобы делать тысячи порезов по всей линии боевого соприкосновения, чтобы ВСУ в конце концов истекли кровью и ослабли. Здесь действия и логика российского военного командования да и политического руководства все-таки исходит из того, чтобы минимизировать боевые потери», – сказал Коротченко.

Он отметил, что противник продолжает упорно сопротивляться. Кроме того, эксперт полагает, что после поступления западной военной технической помощи Украина начнет применять тактику глобальной террористической войны в глубине территории России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть