Россия применит изощрённую китайскую тактику на Харьковском направлении – эксперт
Российская армия будет применять на Украине китайский метод «тысячи мелких порезов».
Об этом в интервью информагентству БелТА заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Говорить о том, что завтра или послезавтра мы вдруг начнем освобождать Харьков, я все-таки бы не стал. Здесь ряд принципиальных моментов. Готовы ли мы к боевым действиям в крупном городе – или же наш потенциал будет заключаться в том, чтобы делать тысячи порезов по всей линии боевого соприкосновения, чтобы ВСУ в конце концов истекли кровью и ослабли. Здесь действия и логика российского военного командования да и политического руководства все-таки исходит из того, чтобы минимизировать боевые потери», – сказал Коротченко.
Он отметил, что противник продолжает упорно сопротивляться. Кроме того, эксперт полагает, что после поступления западной военной технической помощи Украина начнет применять тактику глобальной террористической войны в глубине территории России.
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