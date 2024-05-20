Россия применит изощрённую китайскую тактику на Харьковском направлении – эксперт

Российская армия будет применять на Украине китайский метод «тысячи мелких порезов».

Об этом в интервью информагентству БелТА заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить о том, что завтра или послезавтра мы вдруг начнем освобождать Харьков, я все-таки бы не стал. Здесь ряд принципиальных моментов. Готовы ли мы к боевым действиям в крупном городе – или же наш потенциал будет заключаться в том, чтобы делать тысячи порезов по всей линии боевого соприкосновения, чтобы ВСУ в конце концов истекли кровью и ослабли. Здесь действия и логика российского военного командования да и политического руководства все-таки исходит из того, чтобы минимизировать боевые потери», – сказал Коротченко.