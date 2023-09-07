Россия примет стратегическое решение к концу года – укрэксперт

Елена Острякова.  
07.09.2023 15:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия не реагирует на украинские провокации, потому что выжидает выгодного для себя момента.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не реагирует на украинские провокации, потому что выжидает выгодного для себя момента. Об...

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«Москва выбрала так называемую стратегию выжидания. Я всегда не понимал, почему она жестко не реагирует на вызовы:  и беспилотники, и атака на Кремль, и «Северные потоки», и Крымский мост – все болезненное и обидное, а она не реагирует. А сейчас понял, что они выбрали стратегию выжидания – они ждут того момента, когда им будет выгодно, несмотря на то, что над ними все смеются», – считает эксперт.

Он полагает, что Кремль окончательно определится со своей стратегией в СВО к концу года.

«В ноябре они будут принимать решение, а утверждать его будут на расширенной коллегии министерства обороны, которая состоится в третьей декаде декабря этого года. Или продолжать войну в 2024-2030 годах, или дело пойдет по пути деэскалации весной, конфликт перейдет из высокой интенсивности в низкую и дальше по нисходящей», – казал Стариков.

Он убежден: как бы ни поступил Запад, решение будет принимать «Россия в Кремле».

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