Россия приняла на вооружение новые ядерные подводные ракетные крейсера

21.12.2021  20:17 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Запад, Общество, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии приёма атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-Морского Флота России.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии приёма атомных ракетных крейсеров «Князь...

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О готовности ракетоносцев к подъёму военно-морского флага доложили заместитель министра обороны Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов по видеосвязи из Северодвинска.

«Хочу поблагодарить трудовой коллектив «Севмашпредприятия» – нашего ведущего предприятия по производству атомных подводных лодок, сказать самые добрые слова всем, кто участвовал в проектировании и создании этих современных кораблей. Вы на отлично справились с поставленными задачами.

Новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. «Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» – крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.

В ближайшее время «Князь Олег» и «Новосибирск» пополнят состав Тихоокеанского флота и заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных интересов в Мировом океане.

Новые подводные лодки стали первыми серийными кораблями своих проектов, и мы продолжим создание этих кораблей. В рамках действующей госпрограммы вооружений планируется построить и передать в состав флота ещё пять подводных лодок проекта «Борей-А» и шесть подводных лодок проекта «Ясень-М», и все они будут также построены на «Севмаше», – сказал Путин.

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