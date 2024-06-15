Россия приняла решение уничтожать беспилотники НАТО – Сивков

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В ответ на разрешение, данное Украине странами Запада на удары их оружием по «старой» территории РФ, было принято решение сбивать беспилотники США, Великобритании и других «партнеров» Украины.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что принято решение в ответ на эти действия наносить удары по беспилотникам НАТО – это очень осторожный ответный шаг на агрессию. Это шаг по отражению начавшейся натовской агрессии. И решились на это именно после того, как в ответ на наши предупреждения о недопустимости предоставлять право применять оружие… Почему мы раньше этого не делали? Потому что уничтожение такого беспилотника огневыми средствами с нашей стороны является актом военной агрессии против США, если мы говорим об их беспилотниках, или против Британии, если там будет их беспилотник. Но так, как они пошли на закамуфлированную агрессию против нас, мы тоже переходим к ответной агрессии против них. Мы в ответ приняли решение ответить путем уничтожения их беспилотников», – утверждает Сивков.

Отметим, что накануне вечером производящий разведку у берегов Крыма американский новейший разведывательный БПЛА MQ-4C Triton подал аварийный сигнал бедствия и срочно вернулся на авиабазу в итальянской Сицилии.