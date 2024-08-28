Россия приравняла «Ютуб» к газетам третьего рейха

В России была ограничена работа платформы «Ютуб», потому что эта компания вела откровенно враждебную политику по отношению в РФ. Об этом на встрече с участниками СВО – кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из гостей поинтересовался, стоит ли в России блокировать платформу «Ютуб», или лучше продолжать доносить через него своё мнение.

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«Я считаю, что закрываться, конечно, не нужно. Но и терпеть унижения тоже не нужно. Должен быть баланс. Дело в том, что они хотят нас изолировать. Чтобы мы внутри что-то говорили, и чтобы наш голос не был слышен нигде. Потому что подчас наш голос звучит гораздо более убедительно, чем все эти упражнения их политиков. Что касается ряда источников, где создана неблагоприятная для нас атмосфера, как упомянутый «Ютуб» – они действительно ведут себя очень некрасиво. Зачищают наши ресурсы, а ресурсы наших оппонентов, врагов, продвигают. Это неправильно», – подчеркнул политик.

«Мы им неоднократно говорили держать баланс – но нет. Отсюда и государственные ограничения, что если не исполняются наши пожелания, то приходится принимать ограничительные меры. Честно сказать, это не очень хорошо. Ничего хорошего в этом нет. Но когда это носит откровенно враждебный характер, это недопустимо. Представьте себе, если бы мы в период Великой отечественной войны распространяли немецкие газеты. Это было бы борьбой с собственной страной. А это то же самое, только гораздо более эффективно: листовку ещё поди донеси, а это сразу к тебе попадает», – резюмировал Медведев.