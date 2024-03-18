Россия приспособилась к длинной войне – Макрон

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Россия приспособила свою экономику и военную промышленность под длительную войну, и ситуация сегодня сложна как никогда.

Об этом в интервью украинским пропагандистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макрона, поэтому Запад должен ускорить свою помощь Украине, иначе Россия выиграет, у Украина капитулирует.

«Сегодня ситуация как никогда сложная. Мы все в восторге от того, что делает украинский народ, сейчас очень большие потери с обеих сторон, и Россия организовалась под эту войну в долгосрочной перспективе. Сейчас у России есть военная экономика, и в 2024году на международной арене очень много неопределенностей относительно перспектив, потому нам нужно не только определять, как дойти до мира, но и каким будет этот настоящий мир, который будет обеспечивать вам безопасность и безопасность Европе. Именно потому нужен именно этот новый импульс на уровне европейских стран, чтобы ускорить помощь и делать иначе», – сказал президент Франции.

«Если враг говорит, что у него нет лимитов, почему мы должны говорить, что у нас есть лимиты? У нас есть цель, что Россия не должна и не может выиграть эту войну. Именно потому мы будем продолжать быть плечом к плечу с Украиной, потому что не будет мира в Европе, если Украина будет вынуждена капитулировать», – заявил Макрон.