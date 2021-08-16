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16.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, СНГ, СССР, Украина, Финансы, Экономика
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Россия приумножила советское наследие и стала больше, чем региональным лидером – экс-министр финансов Украины

Новости УкраиныЧтобы быть одним из мировых лидеров, России не хватает только количества населения. Но это...

Чтобы быть одним из мировых лидеров, России не хватает только количества населения. Но это компенсируется за счет мощной научной базы и большого количества природных ресурсов.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил бывший министр финансов Украины Игорь Юшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что Россия сохранила и эффективно приумножила советское наследие, что позволяет ей быть больше, чем региональным игроком.

«Да, конечно, есть амбиции на то, чтобы занимать лидирующее не только региональное, но и лидирующую позицию в мире. Для этого не хватает, во-первых, населения. 140 миллионов человек для России, для того, чтобы стать лидером региональным, связующим два крупнейших рынка Европы и Китая, объективно не хватает населения в 140 миллионов, хотя это компенсируется научным наследием Советского Союза, которое Россия не только смогла сохранить, но и приумножила, несмотря на все сложные времена – нужно отдать им должное в этом.

И, конечно, шикарная обеспеченность ресурсная – это полезные ископаемые, углеводороды и не только, редкоземельные металлы, и так далее. То есть, потенциал у России высокий. Я бы сказал, что несмотря на самое слабое место – это количество людей, проживающих в этой экономической зоне, поэтому для них интерес – привлекать на свою сторону – это не обязательно поглощение, это могут быть торговые союзы, тарифные, таможенные союзы и так далее. То есть, люди, которые входят в единое экономическое пространство», – заключил Юшко.



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