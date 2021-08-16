Россия приумножила советское наследие и стала больше, чем региональным лидером – экс-министр финансов Украины

16.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Чтобы быть одним из мировых лидеров, России не хватает только количества населения. Но это компенсируется за счет мощной научной базы и большого количества природных ресурсов.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил бывший министр финансов Украины Игорь Юшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что Россия сохранила и эффективно приумножила советское наследие, что позволяет ей быть больше, чем региональным игроком.

«Да, конечно, есть амбиции на то, чтобы занимать лидирующее не только региональное, но и лидирующую позицию в мире. Для этого не хватает, во-первых, населения. 140 миллионов человек для России, для того, чтобы стать лидером региональным, связующим два крупнейших рынка Европы и Китая, объективно не хватает населения в 140 миллионов, хотя это компенсируется научным наследием Советского Союза, которое Россия не только смогла сохранить, но и приумножила, несмотря на все сложные времена – нужно отдать им должное в этом. И, конечно, шикарная обеспеченность ресурсная – это полезные ископаемые, углеводороды и не только, редкоземельные металлы, и так далее. То есть, потенциал у России высокий. Я бы сказал, что несмотря на самое слабое место – это количество людей, проживающих в этой экономической зоне, поэтому для них интерес – привлекать на свою сторону – это не обязательно поглощение, это могут быть торговые союзы, тарифные, таможенные союзы и так далее. То есть, люди, которые входят в единое экономическое пространство», – заключил Юшко.