Россия приводит в движение всю свою военную мощь

28.08.2018, Киев, Максим Карпенко

С 11 по 15 сентября на полигонах Центрального и Восточного военных округов пройдут крупнейшие военные учения за всю историю постсоветской России.

Об этом журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

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По его словам, в учениях «Восток-2018» примут участие порядка 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч бронетехники.

Также будут задействованы Северный и Тихоокеанский флот, подразделения ВКС и ВДВ. Кроме того, планируется участие представителей армий Китая и Монголии.

«Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым», – заявил Шойгу.

Ранее на Украине расценили оперативно-стратегические учения (ОСУ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство – 2017» как подготовку к проведению операции по принуждению к миру в Донбассе.