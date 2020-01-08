Россия призывает США не наносить военный удар по Ирану

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Президент Дональд Трамп заявил, что американцам удалось избежать потерь во время ночного ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке.

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Глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Андрей Косачев полагает, что для США было бы благоразумно воздержаться от ответного военного удара по Ирану.

«Что ж, иранский ракетный обстрел двух американских баз в Ираке оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде. 11-12 ракет из пятнадцати «достигли цели», а жертв и разрушений вроде нет. Даже Трамп считает, что «всё хорошо».

Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершён».

Появился шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия и увести ситуацию в политическую плоскость. Этот шанс нельзя упустить. Какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы», – призвал Косачев.

Работавший в Сирии военкор Игорь Димитриев соглашается, что американцы вряд ли готовят масштабную войну.

«Трамп готовит удар, максимально громкий, но не слишком разрушительный – чтоб потом можно было снизить градус противостояния. Готовность договариваться подтверждается сдержанной тональностью заявлений. Пока он готовит ответ, активничать будут демократы и пацифисты, спутывать ему ноги.

Иран может не пойти после американского удара на снижение активности. Но если Иран ударит по Израилю, то де-эскалации не произойдет», – отмечает Димитриев.