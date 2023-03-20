Россия призывает страны Африки начать требовать компенсации от Запада

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Страны Африки могли бы потребовать от Запада выплаты компенсаций за колониальное прошлое.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на конференции «Россия — Африка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не хотят менять свой менталитет неоколониализма, прибегают к хорошо известным средствам сдерживания: к санкциям, угрозам, шантажу, двойным стандартам и неприкрытому лицемерию. И хотя на словах они постоянно заявляют об отказе от наследия колониализма, на деле не торопятся признавать свою вину за геноцид народов Африки, грабеж и варварскую эксплуатацию природных богатств африканских стран, за совершенные преступления», – сказала Матвиенко.

Она заявила, что до сих пор не решена проблема выплат компенсаций за ущерб, причиненный в колониальный период и незаконную оккупацию африканских стран. В частности, компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре.

«Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба, о финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма. Считаю, что парламентское сообщество может сплотиться вокруг этой инициативы, чтобы призвать бывшие метрополии к политической и моральной ответственности», – подчеркнула политик.

Президент Владимир Путин в свою очередь напомнил, что СССР в свое время оказал «значимую поддержку в борьбе против колониализма, расизма и апартеида».

«В Африке проживает, как известно, около 1,5 млрд человек, сосредоточена огромная ресурсная база — почти третья часть общемировых запасов полезных ископаемых», – напомнил Путин.