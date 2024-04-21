Россия пробила огромную дыру в украинской обороне – британский аналитик

Анатолий Лапин.  
21.04.2024 22:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 766
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия добивается больших успехов, продвигаясь в ряде населенных пунктов на Донбассе. Это бробивает брешь в обороне ВСУ и открывает широкие возможности для дальнейшего наступления.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия добивается больших успехов, продвигаясь в ряде населенных пунктов на Донбассе. Это бробивает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте, а именно – в центральном Донбассе. Так что русские находятся в сильной позиции – как только они свяжут это воедино: захватят Красногоровку, захватят Очеретино, они могли бы продвигаться во всех направлениях.

Они могли бы продвигаться в направлении Покровска на Западе, который является важным городом, крупным узлом, используемым украинцами для размещения своих сил, отправки логистики, или они могли бы продвигаться на север и обойти с фланга украинские силы, которые обороняются вокруг Бахмута, например, Часов Яр и прочее. Или они могли бы продвинуться дальше в направлении Днепра. Так что это действительно большой прорыв, и это совпадает с событиями в других местах вдоль линии фронта», – заключил Меркурис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть