Россия пробила огромную дыру в украинской обороне – британский аналитик

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Российская армия добивается больших успехов, продвигаясь в ряде населенных пунктов на Донбассе. Это бробивает брешь в обороне ВСУ и открывает широкие возможности для дальнейшего наступления.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте, а именно – в центральном Донбассе. Так что русские находятся в сильной позиции – как только они свяжут это воедино: захватят Красногоровку, захватят Очеретино, они могли бы продвигаться во всех направлениях. Они могли бы продвигаться в направлении Покровска на Западе, который является важным городом, крупным узлом, используемым украинцами для размещения своих сил, отправки логистики, или они могли бы продвигаться на север и обойти с фланга украинские силы, которые обороняются вокруг Бахмута, например, Часов Яр и прочее. Или они могли бы продвинуться дальше в направлении Днепра. Так что это действительно большой прорыв, и это совпадает с событиями в других местах вдоль линии фронта», – заключил Меркурис.