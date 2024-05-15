Россия пробивает альтернативный маршрут на Купянск – генерал ВСУ

В случае взятия Волчанска российская армия получит возможность выйти на Купянск с обратной стороны укреплений ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель состоит не только в том, чтобы захватить эти территории и непосредственно этот город, а с учетом этого – продвигаться дальше на Купянск с другой стороны. Поскольку за последние несколько месяцев враг пытался захватить Купянск, а Купянск – это железнодорожный узел, и проводил атаки с северо-восточного, юго-восточного направления, но не удалось ему реализовать эти планы, потому он начал относительно Купянска северо-западнее.

Потому, если удастся захватить Волчанск, то для них открываются такого рода перспективы», – заключил Романенко.