Россия пробивает альтернативный маршрут на Купянск – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
15.05.2024 00:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


В случае взятия Волчанска российская армия получит возможность выйти на Купянск с обратной стороны укреплений ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае взятия Волчанска российская армия получит возможность выйти на Купянск с обратной стороны...

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«Цель состоит не только в том, чтобы захватить эти территории и непосредственно этот город, а с учетом этого – продвигаться дальше на Купянск с другой стороны. Поскольку за последние несколько месяцев враг пытался захватить Купянск, а Купянск – это железнодорожный узел, и проводил атаки с северо-восточного, юго-восточного направления, но не удалось ему реализовать эти планы, потому он начал относительно Купянска северо-западнее.

Потому, если удастся захватить Волчанск, то для них открываются такого рода перспективы», – заключил Романенко.

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