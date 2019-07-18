Россия продает Белоруссии не только нефть и газ

18.07.2019, Москва, Елена Острякова

Устойчивое мнение о том, что Белоруссия покупает в России только сырьевые ресурсы, а на российском рынке продает готовую продукцию, не соответствует действительности.

Об этом сегодня, выступая на Форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге, заявил председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская Федерация стабильно занимает первое место в списке поставщиков высоколиквидной продукции — товаров инвестиционного назначения: машин, оборудования, транспортных средств в Республику Беларусь, заметно опережая все другие страны», – сказал Мясникович.

По его информации, в 2018 году объем закупок только инвестиционных товаров в России превысил 1,1 млрд. долл. США, что на 15 % больше, чем годом ранее. Тенденция роста сохраняется и в 2019 году. Более 80 % радиоаппаратуры и холодильников, свыше 90 % импорта телевизоров и стиральных машин – это российские товары. Стоимостной объем импорта российских легковых автомобилей увеличился в прошлом году в 1,6 раза (превысив 1 млрд. долл. США).

«Никаких ограничений для продаж российских товаров в Беларуси нет, хотя у нас, хочу подчеркнуть, имеются собственные аналоги. Ограничения доступа на российский рынок белорусских товаров, думаю, тоже будут устранены», – сказал Мясникович.