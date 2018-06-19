19.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Россия продаст Турции ракеты С-400: вопрос закрыт

Турция покупает у России зенитные ракетные системы С-400, этот вопрос закрыт, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

С таким заявлением выступил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире местного телеканала NTV.

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“Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт”, – сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что республика не намерена “отказываться от этой сделки, несмотря на решение Сената Конгресса США” о лишении министра обороны США возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 14 июня также назвал требование США отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 шантажом. По словам главы минобороны, Турция “выполняет все свои обязательства” и ожидает от США “своевременных поставок истребителей F-35”. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил 25 мая, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Это решение ставит под вопрос передачу Турции истребителей пятого поколения F-35.

Согласно пояснительным материалам к сенатской версии проекта оборонного бюджета, поправка о запрете на продажу Анкаре F-35А включена в него из-за того, что турецкие власти ранее задержали американского священника Эндрю Брансона. Кроме того, в текст, вероятно, войдет призыв к администрации США ввести против Турции санкции в случае закупки С-400. Окончательная формулировка будет выработана после того, как обе палаты согласуют свои версии.