Россия продавила фронт на четырех направлениях

Ситуация на фронте выходит из-под контроля украинского командования.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на фронте начались такие же маневренные активные действия, как и в 22-м году. То есть масштаб изменений – враг только за последний месяц захватил много десятков квадратных километров, возможно, уже даже за сотню квадратных километров нашей земли… Враг продавил нашу оборону на нескольких направлениях.

И фактически на нескольких направлениях – это Покровское, Горняк, Кураховское фактическое, Песчаное – Купянское направление и направление Угледара, севернее Угледара. Фактически уже врагу удалось продавить нашу оборону и там идут маневренные позиционные бои… Ситуация очень острая – на 12 направлениях ведутся очень активные боевые действия и на четырех из них нашу оборону врагу удалось продавить, и ситуация там неконтролируемая на данный момент. Замалчивать это нельзя, поскольку сейчас большая угроза всему нашему фронту на востоке», – заявил Бутусов.