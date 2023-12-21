Россия продолжает лидировать в кризисе вокруг Украины, – сокрушаются на литовском ТВ

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Бывший генерал армии Витаутас Йонас Жукас заявил в эфире литовского телеканала ЛРТ, что Западу пора определиться, какова его цель в войне на Украине.

«Мы должны решить, каковы наши стратегические цели – вытеснить Россию и достичь границ 1991 года, ослабить Россию, сместить российского президента или что-то еще. Мы должны прийти к соглашению внутри себя, а не вводить ограниченное количество вооружений и смотреть, что произойдет, что будет дальше», – потребовал Жукас.

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Западу не хватает стратегических целей – того, ради чего ведется война в Украине. Запад боится ядерной эскалации, возможности того, что Запад вообще будет вовлечен в войну, подтвердил Кястутис Будрис, главный советник президента Гитанаса Науседа.

По его мнению, нынешний застой в поддержке Украины обнадеживает Владимира Путина, цель которого остается прежней: завоевать Украину.

«Мы не можем остановиться на этом этапе только потому, что не знаем главного – что будет через год или два, как все будет выглядеть. Мы не можем упустить момент, когда Россия может взять на себя еще большую роль, потому что она лидировала на протяжении всей войны, и она продолжает лидировать», – сокрушается советник президента.