Россия продолжает платить ограбившим ее кредиторам

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Минфин РФ фактически получил прямое указание от президента Владимира Путина не платить ограбившим золотовалютные резервы России в иностранной валюте. Впрочем, не факт, что Минфин не попробует обойти этот запрет.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет экономический эксперт Александр Дудчак.

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Напомним, что 22 июня президент подписал указ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации».

Указ, в частности, устанавливает нормы работы с зарубежными депозитариями, ведения специальных счетов, а также особенности индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по евробондам. Личное присутствие представителя иностранного депозитария даже не предусмотрено, сервис на самом высоком уровне – российский Минфин всё сделает сам.

Идея указа в том, что оплата, теперь уж точно будет производиться в рублях. Да ещё будут проиндексированы выплаты, в соответствии с текущим курсом. Кстати, как раз удачный курс рубля для выплат. Наличие российской валюты на руках у «партнеров» заставит искать пути её применения и постепенно будет приучать к восприятию рубля как региональной валюты.

Этот документ – продолжение, уточнение и развитие указа «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», который был подписан 25 марта сего года. Мартовского оказалось мало, хотя и он позволял обслуживать долг перед иностранными кредиторами в рублях. Сейчас добавили и резидентов, держателей евробондов РФ.

Есть надежда, что хоть этот документ умерит прыть Минфина в стремлении выплатить тем, кто ограбил ЗВР России на 300+ миллиардов долларов.

Минфин осуществлял выплаты и в рублях вместо валюты. Так, на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы осуществил выплаты по выпускам «Россия-2022» и «Россия-2042» в рублях, перечислив их Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Но платил Минфин и в валюте. Так, 25 мая Минфин России информировал:

«…средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 млн долларов США и 2036 году в сумме 26,5 млн евро получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)».

Ранее, в марте был осуществлен платеж по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах, затем держатели получили купон по евробондам-2029 (условия этого выпуска предусматривают возможность выплаты в рублях, но РФ ею не воспользовалась).

Напомним, что в марте 2022 года Минфин США выпустил лицензию, согласно которой держатели российских суверенных еврооблигаций в иностранной валюте смогут продолжать своевременно получать платежи по этим бумагам от России по крайней мере до 25 мая 2022 года. То есть американские грабители снизошли и разрешили ограбленной ими России заплатить в валюте.

Но глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что такое счастье будет длиться недолго, и Россию уже ничто не спасёт от дефолта: 25 мая истёк срок действия временной лицензии американского министерства финансов, которая разрешала РФ платить по внешнему долгу в валюте.

США изобретают дефолт. Ну что ж война, так война, непонятно, чего тянуть, если уже Литва начинает хамить и демонстрирует уверенность в том, что Россия ничего не сможет предпринять.

Кто-то из высокопоставленных чиновников на ПМЭФ неверно интерпретировал слова Путина о том, что Россия не собирается закрываться и жить в условиях автаркии, и решил, что всё как-то само собой рассосётся, а рынок всё расставит на свои места.

Да, Россия не закрывается, тем более что её закрыть невозможно. Но сколько ни открывайся навстречу «цивилизованному Западу», кроме попыток навязать свою волю и установить иерархию, где на вершине США, оттуда ничего не поступало.

Россия не должна и не будет жить в автаркии, но её экономика должна быть способна обеспечить и такой способ функционирования. Только тогда никакие санкции не будут применяться в виду их бессмысленности.

И пока нет ответа на ключевой вопрос: а стоит ли вообще платить кредиторам из недружественных стран, особенно из тех, которые причастны к грабежу ЗВР России?

А пока… новый документ, подписанный президентом, предписывает правительству РФ в течение десяти дней определить перечень банков, привлекаемых для осуществления платежей держателям российских евробондов по новой схеме и уладить техническую сторону вопроса.