Россия продолжает поставлять НАТО стратегическое сырьё

Елена Острякова.  
09.02.2023 16:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 213
 
Дзен, Запад, Россия, Экономика


Россия не отвечает симметрично на санкции Запада: в ответ на 12 тысяч рестрикций Москва ввела всего лишь 7 тысяч.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не отвечает симметрично на санкции Запада: в ответ на 12 тысяч рестрикций Москва...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Почему нет зеркального ответа? Почему на фоне уже 12 тысяч введенных санкций РФ продолжает поставлять за рубеж своим «геополитическим партнерам», а, по сути, противникам, металлы, газ, нефть, радиоактивные материалы?

Всё это может быть использовано и, скорее всего, используется на производство оружия, которое в ближайшее время поступит на Украину и будет использовано в боевых действиях.

Мы говорили об этом, обращали внимание, но, к большому сожалению, профильный комитет Госдумы так же, как и в целом депутаты правящей фракции отказались поддержать соответствующее обращение к правительству для того, чтобы нам были предоставлены необходимые разъяснения.

Пока позиция правительства вызывает у нас удивление. Мы не можем быть удовлетворены абсолютным нежеланием предоставлять фракции КПРФ необходимую информацию. Будем дальше требовать информацию», – сказал Куринный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть