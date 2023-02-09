Россия продолжает поставлять НАТО стратегическое сырьё

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Россия не отвечает симметрично на санкции Запада: в ответ на 12 тысяч рестрикций Москва ввела всего лишь 7 тысяч.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему нет зеркального ответа? Почему на фоне уже 12 тысяч введенных санкций РФ продолжает поставлять за рубеж своим «геополитическим партнерам», а, по сути, противникам, металлы, газ, нефть, радиоактивные материалы? Всё это может быть использовано и, скорее всего, используется на производство оружия, которое в ближайшее время поступит на Украину и будет использовано в боевых действиях. Мы говорили об этом, обращали внимание, но, к большому сожалению, профильный комитет Госдумы так же, как и в целом депутаты правящей фракции отказались поддержать соответствующее обращение к правительству для того, чтобы нам были предоставлены необходимые разъяснения. Пока позиция правительства вызывает у нас удивление. Мы не можем быть удовлетворены абсолютным нежеланием предоставлять фракции КПРФ необходимую информацию. Будем дальше требовать информацию», – сказал Куринный.