Россия продолжает поставлять стратегические товары в страны, которые ввели против нее санкции.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За период с 24 по 12 августа они нам 11 тысяч санкций, а мы им на треть больше поставок стратегического сырья», – отметил депутат.

«Вдумайтесь! 77 тысяч тонн радиоактивных материалов, 264 миллиона тонн металла: алюминий, титан, без которого невозможно производство ни самолетов, ни ракет. Продовольствие 9,9 тысяч тонн. Я могу и дальше перечислять», – сказал Коломейцев. .