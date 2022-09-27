Россия продолжает поставлять стратегические товары своим врагам

27.09.2022  15:23 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Сюжет дня, Экономика


Россия продолжает поставлять стратегические товары в страны, которые ввели против нее санкции.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продолжает поставлять стратегические товары в страны, которые ввели против нее санкции. Об этом...

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«За период с 24 по 12 августа они нам 11 тысяч санкций, а мы им на треть больше поставок стратегического сырья», – отметил депутат.

«Вдумайтесь! 77 тысяч тонн радиоактивных материалов, 264 миллиона тонн металла: алюминий, титан, без которого невозможно производство ни самолетов, ни ракет. Продовольствие 9,9 тысяч тонн. Я могу и дальше перечислять», – сказал Коломейцев. .

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