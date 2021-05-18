Россия продолжает поставлять Украине 80% всего топлива

18.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина критически зависит от импорта российского дизтоплива и сжиженного газа, которые составляют до 80% всего объема, потребляемого страной. Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат, член президентской фракции «Слуга народа» Алексей Мовчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, Украина не выполняет указ президента о выходе из энергозависимости и финансирует «страну-агрессора».

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«Энергоносители, от которых мы зависим, – российского и белорусского происхождения, не ограничиваются исключительно электроэнергией… Задания, определенные Указом президента по уменьшению зависимости от импорта энергоносителей, правительством не выполнены.

Покажу несколько цифр. Сегодня импортными являются 80% дизельного топлива и сжиженного газа, и 50% бензина, которые потребляются в Украине. То есть, мы очень зависим от импорта нефтепродуктов. Структура импорта – половина дизельного топлива и сжиженного газа – это Российская Федерация. То есть, страна, с которой мы воюем. Еще раз – половина всего дизеля и сжиженного газа произведена в стране-агрессоре. Мы тратим на импорт нефтепродуктов ежегодно от трех до пяти миллиардов гривен, финансируя экономику соседних стран. Более того, такими транзакциями мы финансируем «Роснефть» и «Газпром» – российские государственные компании, доходы которых направляются на усиление агрессии Российской Федерации, в том числе на украинских границах», – заявил Мовчан.