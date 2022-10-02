Россия продолжает стремительное отступление на Донбассе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские войска, накануне захватившие Красный Лиман, продолжили наступление и взяли под полный контроль поселок Торское, расположенный к северо-востоку.

«Ничего критического в этом нет, но теперь встает вопрос об удержании Кременной – одного из ключевых пунктов, обеспечивающих северный фланг обороны Лисичанска. Кременную сдавать нельзя ни в коем случае», – сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Военкор Семен Пегов сообщает, что ВСУ, «используя наступательный порыв, вчера попытались атаковать Кременную», но пока что безуспешно – были остановлены ударами российской артиллерии.

Фронтовой корреспондент Евгений Поддубный подтверждает, что инициатива по-прежнему находится в руках у украинцев.

«Генштаб ВСУ отказался от штурмовых действий в населенных пунктах в лоб. В первую очередь подразделения врага атакуют коммуникации, действуют охватами, идут на прорывы, нарушают логистику, пытаются изолировать район БД и только после этот наваливаются на населенный пункт. И нет, это не тактика НАТО, это старая советская школа с использованием западного вооружения и современных средств разведки. Сейчас арта противника спокойно мешает нашим силам закрепляться на новой линии, по городу бьют, чтоб напугать гражданских, так же наносят удары по инфраструктуре жизнеобеспечения Кременной», – сообщает Поддубный.

Его коллега Александр Коц отмечает такие детали:

«Противник вовсю использует Байрактары, но в качестве разведывательного дрона для целеуказания высокоточным системам. В зону действия ПВО стараются не входить. Сейчас противник, скорее всего, сосредоточит свои усилия на перерезании сообщения по трассе из Кременной в Сватово с дальнейшим продвижением на север. ДРГ противника уже выходят на эту дорогу. Отрезав Кременную от севера, наверняка попробует пойти и на нее. Заметил намеки на формирование в районе эшелонированной обороны», – пишет Коц.

Однако военкор Юрий Котенок уточняет – Россия до сих пор не смогла обеспечить переброску резервов, чтобы компенсировать численное преимущество ВСУ.

«Разделяю тревогу – надо нам кровь из носу удержаться у Кременной. По моим данным, здесь врываются в землю те подразделения, которые отошли из Лимана, и те, которые подошли на помощь. В целом нехватка личного состава колоссальна и пока не позволяет полноценно прикрывать направления», – признает Котенок.

Он уточняет, что резервы, о прибытии которых сообщалось накануне, оказались достаточны лишь для прикрытия отступления гарнизона из Лимана.

«Почему в октябре 2022-го у противника целы коммуникации? Этот вопрос адресован руководству Минобороны и Генерального штаба. Что же касается выражения «резервы подошли слишком поздно», то оно означает лишь одно — резервы не подошли, по крайней мере, туда, куда надо, или для непонятливых — помощь не пришла во время. Для деблокады сил, оказавшихся в котле, и создания коридора для отхода такой поддержки хватило (тот же «БАРС» отошел из Лимана практически без потерь), а для исправления ситуации на фронте и удержания рубежей — нет. Кто командовал подкреплением и теми силами, которые нуждаются в поддержке, наверху известно», – пишет Котенок.

Военкор Александр Сладков не скрывает эмоций по поводу сложившейся ситуации.

«Выходит так, что противник не просто лишил нас возможности наступать от Красного Лимана на Славянск. Получается ВСУ, за два дня продавили нашу оборону на тридцать километров в сторону Луганска, по прямой. Так еще и под Кременной окопаться не дают. Не фига себе», – написал Сладков в своем блоге.

Стабилизации фронта не произошло, угроза дальнейшего отступления реальна, признает командир батальона добровольцев «Русский легион» Сергей Фомченков, державший оборону Лимана на протяжении последних дней.

По словам Фомченкова, «резервы жиденькие подошли», причем, «подошли поздно, когда ситуацию было трудно изменить» – «в таких ситуациях резервы, как правило бросают с ходу в бой, что ведёт только к их «разматыванию».

Фомченков подчеркнул, что Лиман в ближайшее время отбить у ВСУ надежды нет.

«Лиман? Нет. Нам бы Кременную удержать. Не хватает людей», – сказал он в интервью военкору Анне Долгаревой.