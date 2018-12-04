Россия продолжает «тихую блокаду» Керченского пролива – Госпогранслужба Украины
Через Керченский пролив пропускаются в первую очередь суда в российские порты, а следующие в украинские вынуждены ждать своей очереди как и раньше.
Об этом в эфире канала UATV заявил глава Госпогранслужбы Украины генерал-полковник Петр Цигикал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодня в Керченском проливе сосредоточено около 170 судов. Они ждут прохода как в одну так и в другую сторону. Россия в первую очередь пропускает свои суда и суда, которые идут в ее порты. В последнюю очередь – суда, которые идут в украинские порты. То есть у них такая вот тихая экономическая блокада. Практически они не изменили режим. Такое количество судов в меленьком проливе – это и безопасность судоходств», – утверждает Цигикал.
Метки: Госпогранслужба Украины, Керченский пролив, Петр Цигикал
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