Россия продолжает «тихую блокаду» Керченского пролива – Госпогранслужба Украины

04.12.2018, Киев, Игорь Петров

Через Керченский пролив пропускаются в первую очередь суда в российские порты, а следующие в украинские вынуждены ждать своей очереди как и раньше.

Об этом в эфире канала UATV заявил глава Госпогранслужбы Украины генерал-полковник Петр Цигикал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня в Керченском проливе сосредоточено около 170 судов. Они ждут прохода как в одну так и в другую сторону. Россия в первую очередь пропускает свои суда и суда, которые идут в ее порты. В последнюю очередь – суда, которые идут в украинские порты. То есть у них такая вот тихая экономическая блокада. Практически они не изменили режим. Такое количество судов в меленьком проливе – это и безопасность судоходств», – утверждает Цигикал.