Россия продолжает удары: «Шахиды» впервые уничтожили боевой «лiтак» и залетели под Киев

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Новости Украины

Российская армия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и ВСУ. С 5 часов утра беспилотники «Герань» (они же – иранские «Шахиды») были замечены под Киевом. «Прилеты» минувшей ночью также зафиксированы в Одесской, Николаевской, Винницкой областях и Запорожье.

В Киевской области дроны-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры, подтвердил в своем блоге и советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Украинская сторона заявляет, что беспилотники летели с юга. В соцсетях распространяется ролик, на котором видна безуспешная работа украинской ПВО и поражение цели беспилотником.

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На видео женщина за кадром гадает, собьют или не собьют БПЛА.

«Збылы чи не збылы? Вот в чем вопрос, почти по Шекспиру. Получается, нэ збылы. «Шахиды» атакуют объекты укронацистов в Киеве и окрестностях», – комментирует военкор Юрий Котенок.

Местные паблики сообщают уже о как минимум трех взрывах в Киевской области.

Не менее интересное сообщение пришло от командования Воздушных сил Украины – там отрапортовали, что в Винницкой области пилот истребителя МИГ-29 успешно поразил несколько «Шахидов», но затем самолёт по неизвестным причинам потерпел крушение. Летчик успел катапультироваться. Наблюдатели уже шутят, что это первый в мире случай гибели боевого самолёта в воздушном бою с вражескими БПЛА.

И ситуация может только ухудшаться.

«Российское командование, вероятно, перебросило на оккупированные территории Украины иранских военнослужащих из Корпуса стражей исламской революции – американский Институт исследования войны. Они будут обучать российских военных пользоваться дронами Shahed-136», – опасается политолог Тарас Березовец.

Тем временем, на Украине запустили приложение, через которое жители могут сообщить властям о замеченном движении дронов и ракет в небе.

На фоне российских ударов по украинской военной и критической инфраструктуре, власти стали призывать граждан экономить электричество и отопление. А Кабмин принял решение снизить температурный минимум в квартирах до 16-ти градусов.

«Мотив понятен – есть дефицит топлива для ТЭЦ и котельных. Однако решение бессмысленное по нескольким причинам. Если нет ТЭЦ (а их как раз уничтожают ВКС России), то нет источника горячей воды. Во-вторых, на Украине в 99% нет регулируемых батарей и просто физически невозможно уменьшить или увеличить температуру в квартире (все или затыкают щели в окнах, или открывают форточки, если слишком жарко). По сути, такое решение властей – это популизм и желание объяснить, почему украинцы будут мерзнуть этой зимой», – комментирует политолог Марат Баширов.