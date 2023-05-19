Россия продолжит держать оборону в зоне СВО – Чадаев

Владимир Гладков .  
19.05.2023 23:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия в зоне СВО создала очень мощную линию обороны, и в дальнейшем будет продолжать её удерживать.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия в зоне СВО создала очень мощную линию обороны, и в дальнейшем будет...

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«Мы и не наступаем, единственное – вон, Артёмовск. А так мы обречены на бесконечно медленную позиционную оборону. Мы довольно неплохо можем держать ту линию, которая есть, но наступать нам нечем по целому ряду оснований, в том числе в связи с насыщенностью противника средствами разведки и обнаружения – то, что заставляет нас сидеть в окопе», – сказал Чадаев.

Политолог подчеркнул, что российская группировка войск сейчас активно окапывается и готовится к длительной обороне.

«Бесконечно сидеть в окопе, наверное, невозможно, но мы сидим. Наши сейчас закапываются, строят эти оборонительные линии, что линия Мажино просто отдыхает, там всё в несколько рядов готово к украинскому наступлению. Это и есть основной вид деятельности нашей группировки», – резюмировал он.

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