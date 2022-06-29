Россия продолжит откладывать в кубышку – но уже рублёвую

Правительство РФ не откажется от практики откладывания излишков дохода от продажи нефти и газа в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы придерживаемся того мнения, что в условиях хорошей внешней конъюнктуры, если потратить доходы, которые поступают в бюджет, и создать новые обязательства, то когда обстоятельства ухудшаются, у нас не будет источника для их финансирования. Поэтому конъюнктурные доходы мы сберегали для тех времен, когда таких доходов нет. И мы активно сейчас пользуемся этими ресурсами.

Еще два года нам предстоит пользоваться ими точно. Поэтому фонд национального благосостояния никуда не делся. Эти средства нам предоставляет Центральный банк. Мы берем у ЦБ рубли и финансируем как проекты, так и текущие расходы. Если бы этого источника не было, нам пришлось бы идти на рынок. На рынке нам бы давали кредиты под более высокие проценты. У нас и так расходы по облуживанию выросли в 2,5 раза. Стоимость кредита в экономике тоже бы повышалась. Мне кажется, это неправильная позиция», – сказал Силуанов.