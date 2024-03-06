Россия сегодня возвращает себе свои же земли, а не захватывает чужое, и будет защищать русских везде – от Казахстана до Прибалтики.

Об этом в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня происходит, – это просто мы забираем свои земли, и мы заберем свою землю, потому что наша земля везде, где говорят на русском языке. И каждый русский человек должен понимать, что он будет защищен и не будет ситуаций, когда в Прибалтике, в Казахстане и где бы то ни было еще можно третировать человека, говорящего на русском языке, по национальному признаку. И вы видите, как на Украине развивалось это все. Поэтому Украина, как географическое понятие, будет, но будет в составе России. Такие задачи сегодня обозначены: демилитаризация, денацификация. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что Россия – это некое милитаристическое государство, которое забирает чью-то землю. Это наша земля, она всегда была наша», – подчеркнул Балицкий.