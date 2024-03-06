Россия продолжит защищать русских от Казахстана до Прибалтики – Балицкий

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 22:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 129
 
Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Русская Весна, Украина


Россия сегодня возвращает себе свои же земли, а не захватывает чужое, и будет защищать русских везде – от Казахстана до Прибалтики.

Об этом в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сегодня возвращает себе свои же земли, а не захватывает чужое, и будет защищать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«То, что сегодня происходит, – это просто мы забираем свои земли, и мы заберем свою землю, потому что наша земля везде, где говорят на русском языке. И каждый русский человек должен понимать, что он будет защищен и не будет ситуаций, когда в Прибалтике, в Казахстане и где бы то ни было еще можно третировать человека, говорящего на русском языке, по национальному признаку.

И вы видите, как на Украине развивалось это все. Поэтому Украина, как географическое понятие, будет, но будет в составе России. Такие задачи сегодня обозначены: демилитаризация, денацификация. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что Россия – это некое милитаристическое государство, которое забирает чью-то землю. Это наша земля, она всегда была наша», – подчеркнул Балицкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть