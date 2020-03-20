Россия проиграла на Украине, но Донбасс выживет и состоится обязательно – Копатько

20.03.2020, Киев, Игорь Петров

У ЛДНР достаточно ресурсов и есть все возможности чтобы быть экономически эффективным регионом даже в нынешних условиях. Донбасс никогда не был и не будет дотационным.

Об этом в эфире News-Front заявил руководитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«11 металлургических комбинатов было до войны на территории донецкой и луганской областей. Сейчас на территории республики 4 металлургических комбината. Это ресурс. Есть машиностроительные предприятия. Когда жив был Александр Владимирович Захарченко, я с ним, с его коллегами, с его соратниками общался. Это была середина и вторая половина 2018 года незадолго до его гибели.

Уже на то время они говорили, что у них с каждым месяцем все больше ресурсов, они зарабатывают у себя на земле. И я говорил с экспертами, с бизнесменами – да, действительно, возможности ресурсы зарабатывать у себя были. И выйти на самоокупаемость – это была не мечта и это была не фантазия, учитывая возможность людей на Донбассе работать, учитывая что угольный потенциал, антрацит никуда не делся. И даже агропромышленный комплекс – то же самое.

То есть, в принципе Донбасс по мнению многих уважаемых людей вполне мог себя обеспечить в новых условиях, учитывая что пропала большая прослойка тех людей, которые стригли купоны, вся элита выехала из Донецка. Да, действительно, открытым оставался вопрос – а что будет с собственностью Ахметова, Колесника, Таруты и т.д.? Так же вопросы стояли с компаниями, которые работали на территории Донецкой области, получали преференции от российского правительства.

Возникли сложности после 2018 года? Да. Решаема это задача? Я полагаю, что да.

Вопрос заключается в том, что мы хотим. Делайте, чтобы люди эти были патриотично настроены, чтоб люди понимали специфику и опирались на те ресурсы, которые есть. И самое главное – люди должны получать деньги… Не может быть ситуации, что шахтеры не получали, как в Донецке в начале этого года, когда пошли задержки зарплаты. Как только стабилизировалась эта ситуация, и уровень жизни сразу выше стал.

И то, о чем Пушилин говорит – что задача стоит (обеспечить) пенсии и зарплаты как в Ростовской области. Возможности и ресурсы у Донецка не быть нахлебником – были всегда. Донецк не будет дотационным регионом, никогда им не был на Украине чтобы там ни говорили», – заключил эксперт.

При этом Евгений Копатько считает, что Россия проиграла на Украине, отказавшись «влезать» в конфликт так, как это сделали США и Европа.

«Россия проиграла на украинском направлении. Проиграла системно, называя вещи своими именами. Действительно, если уж так «не влезли», но слово «взлезли» неактуально. Так как работали там американцы, как они сработали эту историю, поставили страну под внешнее управление… Мне достаточно нескольких фраз госпожи Нуланд: «премьером будет Яценюк, мэром будет Кличко, а что скажут европейские коллеги – они пошли все знаете куда?». Это ответ на все вопросы», – считает Копатько.