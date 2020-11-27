Россия проигрывает соревнование образов жизни – мнение

27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Россию нужно серьезно нарастить темы экономического развития, чтобы стать привлекательной для бывших республик СССР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил московский политолог Георгий Бовт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Он отметил, что на постсоветском пространстве, в отличие от Запада, у России практически нет никаких НКО.

«Мы не очень успешны по части «мягкой силы», у нас денег меньше, чем у Запада, чего тут сравнивать? Мы для них ничтожные конкуренты», – считает эксперт.

По его мнению, чтобы оказывать влияние на бывший СССР, России нужно больше вкладывать себя, чтобы побеждать в соревновании образов жизни.

«За последние пять лет число белорусов, которые едут учиться в Польшу, увеличилось в два раза. А в Россию – уменьшилось на треть. Сейчас примерно по 10 тысяч белорусских студентов учатся у нас и у поляков. Или вот число студентов, которые едут из Азербайджана в Турцию, за пять [лет] увеличилось в три раза! А в Россию – уменьшилось тоже на треть. Вот вам и ответ на вопрос. Мы проигрываем соревнование образа жизни!», – сказал Бовт.

«Если Россия будет развиваться такими же вялыми темпами, как сейчас, то от нас уйдут все страны в течение 5-10 лет. До начала 2030-х годов мы останемся одинокими. От нас даже белорусы к тому времени могут уйти… Если мы собственную страну не сделаем привлекательней», – резюмировал политолог.