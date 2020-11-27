27.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, СНГ
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Россия проигрывает соревнование образов жизни – мнение


Россию нужно серьезно нарастить темы экономического развития, чтобы стать привлекательной для бывших республик СССР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил московский политолог Георгий Бовт.

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Он отметил, что на постсоветском пространстве, в отличие от Запада, у России практически нет никаких НКО.

«Мы не очень успешны по части «мягкой силы», у нас денег меньше, чем у Запада, чего тут сравнивать? Мы для них ничтожные конкуренты», – считает эксперт.

По его мнению, чтобы оказывать влияние на бывший СССР, России нужно больше вкладывать себя, чтобы побеждать в соревновании образов жизни.

«За последние пять лет число белорусов, которые едут учиться в Польшу, увеличилось в два раза. А в Россию – уменьшилось на треть. Сейчас примерно по 10 тысяч белорусских студентов учатся у нас и у поляков. Или вот число студентов, которые едут из Азербайджана в Турцию, за пять [лет] увеличилось в три раза! А в Россию – уменьшилось тоже на треть. Вот вам и ответ на вопрос. Мы проигрываем соревнование образа жизни!», – сказал Бовт.


«Если Россия будет развиваться такими же вялыми темпами, как сейчас, то от нас уйдут все страны в течение 5-10 лет. До начала 2030-х годов мы останемся одинокими. От нас даже белорусы к тому времени могут уйти… Если мы собственную страну не сделаем привлекательней», – резюмировал политолог.

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