05.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Россия, Украина, Экономика, Эмиграция
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«Россия проигрывает в борьбе за украинскую рабочую силу»

Сейчас идёт международная конкуренция за украинскую рабочую силу, и Россия в ней серьёзно проигрывает. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше уже работает больше украинцев, чем в России, они нас превышают. А ещё и чехи. Сейчас идёт международная конкуренция за украинскую рабочую силу разного уровня квалификации: от сантехников и собирателей земляники до IT-шников и прочих учёных. Спрос на них огромен. И мы в этом соревновании проигрываем вчистую», – сказал Хисамов.

По его мнению, проблема связана с бюрократической волокитой, с которой сталкиваются выходцы из Украины, прибывая в РФ и пытаясь легализоваться.

«Нужны революционные меры, нужно жёстко, одним законодательным актом всё обозначить, дать сигнал чиновничеству о том, что они делают – это уже измена Родине. Не надо ставить палки в колёса. Можно это всё описать одним документом, всё это достаточно просто», – резюмировал эксперт.

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