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29.01.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, Украина
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Россия проломила фланг НАТО

Россия изменила баланс военных сил в Черноморском и Средиземноморском регионах в свою пользу.

Об этом в эфире филиалал «Радио Свобода» «Крым Реалии» заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица

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«Россия превратила Крым в мощную военную базу, которая имеет стратегическое значение. Она контролирует акваторию Черного моря и воздушное пространство всего Причерноморья. Число самолетов возросло за эти пять лет с 22 до 112, в том числе, оперативно-стратегических бомбардировщиков. Она изменила баланс сил на восточном фланге НАТО, она достигла стратегического преимущества. Условно говоря, она проломила этот фланг», – сказал Перепелица.

Он полагает, что пока НАТО нечего противопоставить России в Черном море.

«НАТО может противопоставить только корабли, число которых ограничено конвенцией Монтре. Поэтому для НАТО большая проблема — как возобновить баланс сил сил в Черноморском регионе. Крымские базы всегда рассматривались как плацдарм для контроля над Восточным Средиземноморьем и Ближним Востоком. Эти функции сейчас выполняются очень успешно. Мы видим переброску группировок и техники в Сирию. Ситуация угрожающая», – сказал Перепелица.

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