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Новости Украины

Малообъяснимые для широкой общественности политические игры продолжаются вокруг Запорожской АЭС. В пятницу российские блокпосты пропустили в Энергодар 25 украинских грузовиков с оборудованием, запчастями, реагентами и топливом для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции.

Об этом сообщила украинская компания «Энергоатом», довольно оригинально отреагировав на очередной российский «жест доброй воли» – в пресс-релизе подчеркивается, что АЭС «продолжают терроризировать российские оккупанты». И это при том, что Минобороны РФ практически ежедневно сообщает, что это именно украинская сторона продолжает обстрелы прилегающих к станции территорий, угрожая техногенной катастрофой.

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В субботу же МАГАТЭ сообщило, что АЭС снова подключена к украинской сети.

«Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного отключения, но они все еще требуют мощности для поддержания необходимых функций безопасности… ЗАЭС удерживается российскими войсками, но продолжает эксплуатироваться украинским персоналом. Надежное автономное электроснабжение от сети и резервные системы электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают», – говорится в заявлении МАГАТЭ.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв поясняет, как следует понимать сообщение МАГАТЭ:

«ЗАЭС подключили к украинским сетям, но электроэнергию на Украину не передают, реакторы потушены. ЗАЭС сейчас, наоборот, потребляет украинскую энергию. При этом, судя по заявлениям МАГТЭ, такие поставки не исключены в будущем. Украинские власти не похожи на альтруистов. Зарплату сотрудникам АЭС платят, привезли из Запорожья (а мы пропустили через линию фронта) 25 грузовиков с оборудованием для поддержания станции в рабочем состоянии, включая дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции. Зачем бы украинцам это делать, если бы они не рассчитывали на электроэнергию с ЗАЭС?» – комментирует Царёв.

Ранее сообщалось, что энергию с Запорожской АЭС планировал закупать Евросоюз в условиях дефицита энергоносителей предстоящей зимой после разрыва с РФ. Однако после остановки станции этот сценарий пока что реализоваться не может.

Не исключено, что поставки с Запорожской АЭС и пребывание российской армии в городе атомщиков Энергодаре могут стать предметом торгов с Западом.

Как известно, российские войска уже покинули Чернобыльскую АЭС, хотя в начале СВО контроль над ней объяснялся, в том числе, и угрозой создания «грязной бомбы» украинскими радикалами.